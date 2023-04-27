وصلت اليوم الخميس بعثة فريق “أوراوا” الياباني للرياض قادمة من دبي ، استعدادًا لمواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل.
ووثقت لقطات مصورة لحظة وصول بعثة الفريق الياباني برفقة مدربه الذي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عصر غدا الجمعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال.
بعثة نادي اوراوا الياباني تصل الرياض قادمة من دبي لملاقاة #الهلال في ذهاب نهائي #دوري_أبطال_آسيا السبت القادم
عبر: @Khaledalshaby #الهلال_اوراوا #اكشن_مع_وليد pic.twitter.com/k9Ny1tBses
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 27, 2023
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