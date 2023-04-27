عبر أحد الرعايا العالقين في السودان بعد وصوله إلى جدة عن امتنانه وتقديره لجهود المملكة في إجلاء العالقين من رعايا الدول من السودان.
وقال :”المملكة دائما موجودة في السراء والضراء بكل الدول العربية، والإجلاء تم بصورة سليسة وكان الطاقم الموجود في السودان كان مستعد بأكمل وجه”، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
ووجه الشكر إلى حكومة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
فيديو | أحد الرعايا العالقين في السودان بعد وصوله إلى جدة: المملكة دائما موجودة في السراء والضراء.. والإجلاء تم بأكمل وجه#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7HoRHA8sO6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
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