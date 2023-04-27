أكد الناقد الرياضي، سعود الصرامي، أن احترفية لاعب فريق نادي النصر، كريستيانو رونالدو، اصطدمت مع تقاليد النصراويين فتحول الوضع من أحلام جميلة إلى كابوس.

وكتب “الصرامي” على حسابه بموقع “تويتر”:”معجب بثقافة الأسطورة واحترافيته و “شغفه ” على تحقيق تطلعاته، قبل كل مباراة يغرد محفزاً و مشجعاً و مطالباً زملائه بالفوز”.

وتابع :”احترافية كريستيانو “اصتدمت” بالتقاليد النصراويه و الثقافة الصفراء!، فتحولت الأحلام الجميلة الي كابوس مزعج ! فضاعت الألقاب” فالفوضى عطلت كل شئ؟”.

يذكر أن تصريحات الصرامي جاءت تعليق على ما نشره “رونالدو” على حسابه بموقع تويتر حيث دعا أكد أن فريقه مستمر في القتال والعمل الجاد للاستعداد للمباريات القادمة.