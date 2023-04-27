أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم وصول 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى مدينة جدة .

وأوضحت الوزارة جنسيات الذين وصولوا وهم جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومال، ومصر.

ولفتت إلى أنه جرى نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً، منهم 119 مواطناً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية.