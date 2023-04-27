قال الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز الهشبول، إن فريق نادي الهلال لديه معترك قوي جداً ضد فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وأضاف على حسابه بموقع “تويتر”:”فريق سعودي دائماً نتشرف بتواجده الدائم في المحافل العالميه والقارية ولديه مهمه وطنيه جديده ومعترك قوي جداً ضد الفريق الياباني كل التوفيق لهلال الوطن وفخر وكبير اسيا ووصيف العالم هذه لغة الكبار في كرة القدم بطولات منصات تحديات عالميه وقارية غير كذا نفخ على الفاضي”.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مساء يوم السبت المقبل، وستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو القادم، على ملعب سايتاما باليابان، وذلك لتحديد الفائز بالبطولة القارية.