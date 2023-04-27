ترددت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة حول توتر العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وسط حديث عن انفصال وشيك.

ونشرت صحيفة كتالونية نقلا عن أحد أفراد طاقم طائرة رونالدو الخاصة الذي لم تكشف هويته، أنه تحدث عن نقاش حاد وشبه خصام جرى بينهما على متن الطائرة.

وقال أحد أفراد الطائرة: “جورجينا دخلت الطائرة غاضبة جدا مع كريستيانو، لم تحيي أحدا بينما صلح كريستيانو الموقف مع طاقم الطائرة. لكنهما لم يتحدثا طوال الرحلة التي استغرقت ساعات إلى نيويورك”.

وبالرغم من تلك الادعاءات تواصل جورجينا نشر صورها مع رونالدو عبر حساباتها الرسمية.

وآخر ما نشرته جورجينا كانت كلمات أغنية تقول فيها: “الحاسد يخترع الشائعة، النمام ينشرها والأبله يصدقها” في إشارة لنفي ما يقال.