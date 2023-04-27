توقع القانوني الرياضي، أحمد الشيخي، أن يغيب لاعب فريق نادي الاتحاد، زكريا هوساوي، 6 مباريات وسيتم تغريمه 60 ألف ريال على خلفية قيامه بالبصق على غجيغوش كريتشوفياك لاعب فريق الشباب.

وأوضح “الشيخي” على حسابه بموقع “تويتر”:”سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لست مباريات وسيتم تغريمه 60 ألف ريال، وذلك إذا دوّن حكم مباراة الاتحاد الشباب في تقريره أن سبب الطرد هو البصق على المنافس”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تغلب على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.