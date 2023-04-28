هاجم طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، لجنة الحكام بعد هزيمة فريقه بثنائية أمام الاتحاد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وقال مدير الكرة بنادي ‎الشباب طلال آل الشيخ : “انظلمت عيانا بيانا والحكم اليوم كان جبانا”.

وتابع “لجنة التحكيم سيئة جدا وحكم فاشل وحكم عار على كرة القدم، ولو اعترضنا ماراح يغيروا الحكم وجابوا حكما للهلال و ‎الاتحاد مميزا”.

وأضاف طلال آل الشيخ :” آرون سالم سبب من أسباب الخسارة، اتخذ قرار التنفيذ لضربة الجزاء وهو لم يكلف، و لا يمكن أن يتعمد اللاعب إضاعة الجزائية لكن ما كان له أي داعي وهو ليس مكلف”.