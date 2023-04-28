هاجم طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، لجنة الحكام بعد هزيمة فريقه بثنائية أمام الاتحاد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
وقال مدير الكرة بنادي الشباب طلال آل الشيخ : “انظلمت عيانا بيانا والحكم اليوم كان جبانا”.
وتابع “لجنة التحكيم سيئة جدا وحكم فاشل وحكم عار على كرة القدم، ولو اعترضنا ماراح يغيروا الحكم وجابوا حكما للهلال و الاتحاد مميزا”.
وأضاف طلال آل الشيخ :” آرون سالم سبب من أسباب الخسارة، اتخذ قرار التنفيذ لضربة الجزاء وهو لم يكلف، و لا يمكن أن يتعمد اللاعب إضاعة الجزائية لكن ما كان له أي داعي وهو ليس مكلف”.
طلال آل الشيخ – المدير التنفيذي لنادي الشباب:
حكم اليوم جبان وفاشل وعار على كرة القدم، ولجنة الحكام سيئة#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/8TEAGkZCoj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 27, 2023
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