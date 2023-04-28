قررت وزارة الخارجية 4 فنادق في جدة لاستضافة الذين تم إجلاؤهم من السودان وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وإشراف مباشر من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، حيث ما زال أكثر من 800 يسكنون هذه الفنادق فيما تعمل قنصليات بلدانهم على تسهيل مغادرتهم.

وأعلنت وزارة الخارجية عن توفير حافلات للقادمين تنقلهم إلى الفنادق من قاعدة الملك فيصل البحرية عند وصولهم عبر السفن أو من قاعدة الملك عبدالله الجوية عند وصولهم عبر طائرات، كما تم التنسيق مع الجوازات لإنهاء إجراءات دخولهم ومنحهم تأشيرات فورية والتنسيق مع قنصليات بلادهم في جدة للعمل على تسهيل إجراءات مغادرتهم.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية تعمل على تقديم سائر الرعاية الطبية لهم وتلبية متطلباتهم وفي الفنادق التي تم اختيارها بعناية تُقدم لهم الوجبات الثلاث حتى خروجهم ومغادرتهم إلى بلدانهم.