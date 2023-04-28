علق خالد العليان عضو الاتحاد الدولي والسعودي للإعلام الرياضي على إهدار آرون بوبيندزا لاعب الشباب لضربة جزاء أمام الاتحاد في المباراة التي أقيمت مساء أمس.

ونشر العليان مقطع فيديو للمباراة وعلق قائلا:” شيء ماشفتوه من لقاء الاتحاد و الشباب قائد الفريق بانيقا و مدرب الشباب مورينيو أبلغوا اللاعب بعدم التسديد ولكن اللاعب تجاهلهم و أدار ظهره و قام بالتسديد بطريقة استعراضية جعلت دكة الشباب تنفجر غضباً “.

يذكر أن المباراة شهدت إهدار آرون بوبيندزا لاعب الشباب لضربة جزاء في الدقيقة 89.