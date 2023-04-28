تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫13806 مقابل الريال الواحد 0٫24166
الدولار: 3٫75095 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97906
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75649
دينار أردني:5٫28755 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي: 12٫25469 مقابل الريال الواحد 0٫08161
دينار بحريني:9٫95068 مقابل الريال الواحد 0٫10050
الريال القطري:1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060
الدرهم المغربي:0٫37284 مقابل الريال الواحد 2٫68212
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23792
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