تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫13806 مقابل الريال الواحد 0٫24166

الدولار: 3٫75095 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97906

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75649

دينار أردني:5٫28755 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي: 12٫25469 مقابل الريال الواحد 0٫08161

دينار بحريني:9٫95068 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري:1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060

الدرهم المغربي:0٫37284 مقابل الريال الواحد 2٫68212

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23792