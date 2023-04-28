​كشفت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق) لفئة اختصاصي غير طبيب.

وأوضحت شروط القبول

1- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

3- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

4- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م، من خلال الموقع