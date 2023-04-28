الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة28 ابريل

سقوط مؤلم لعامل

منذ 1 ساعة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    عمر المهنا: الحكم أثر على سير الدوري السعودي

    عمر المهنا: الحكم أثر على سير الدوري السعودي

    منذ 22 دقيقة
    0
    1156
    مدارس قرطبة الأهلية توفر وظائف شاغرة

    مدارس قرطبة الأهلية توفر وظائف شاغرة

    منذ 42 دقيقة
    0
    1179
    جستنيه: فهد المطوع في موقف صعب قبل لقاء النصر

    جستنيه: فهد المطوع في موقف صعب قبل لقاء النصر

    منذ 52 دقيقة
    0
    1222
    وصول سفينة جلالة الملك &#8220;الجبيل&#8221; التي تنقل رعايا عالقين في السودان إلى جدة

    وصول سفينة جلالة الملك “الجبيل” التي تنقل رعايا عالقين في السودان إلى جدة

    منذ 1 ساعة
    0
    1160

    شاب محظوظ

    منذ 1 ساعة
    0
    999