تسجيل دخول
إنشاء حساب
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الاعداد السابقة للصحيفة
«
‹
April 2023
›
»
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
الجمعة
28 ابريل
الرئيسية
الأخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال وأعمال
أخبار رياضية
فيديوهات
أخرى
الخبر فى صورة
صدى سبورت
عالم المرأة
عالم السيارات
وثائقيات
قلم حر
مقالات
صدى سبورت
عالم المرأة
عالم السيارات
الخبر فى صورة
وثائقيات
الرئيسية
فيديوهات متنوعة
سقوط مؤلم لعامل
سقوط مؤلم لعامل
منذ 1 ساعة
0
999
الواتس اب
فيسبوك
تويتر
سناب شات
تابعوا
صدي
على
التعليقات
اترك تعليقاً
إرسال
أخر الأخبار
عمر المهنا: الحكم أثر على سير الدوري السعودي
منذ 22 دقيقة
0
1156
مدارس قرطبة الأهلية توفر وظائف شاغرة
منذ 42 دقيقة
0
1179
جستنيه: فهد المطوع في موقف صعب قبل لقاء النصر
منذ 52 دقيقة
0
1222
وصول سفينة جلالة الملك “الجبيل” التي تنقل رعايا عالقين في السودان إلى جدة
منذ 1 ساعة
0
1160
شاب محظوظ
منذ 1 ساعة
0
999
التعليقات
اترك تعليقاً