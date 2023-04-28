قال رامون دياز، مدرب فريق نادي الهلال، أنه يثق بلاعبي فريقه وقدرتهم على اختراق أي دفاع.

وأضاف أنه فريقه يضم اللاعب أوديون ايجالو، هداف الفريق وهو برفقة زملائه قادرين على صنع الفارق غداً في المواجهة التي تقام يوم غد أمام فريق أوراوا الياباني.

وتابع:” نادي أوراوا منظم دفاعيًا.. وأعرف العقلية اليابانية لديهم انضباط عالي تكتيكياً .. ونحن جاهزين لهذا اللقاء من أجل إهداء اللقب لجماهيرنا”.

وأضاف :”جانغ جاهز للمشاركة في لقاء الغد، ولدينا 7 لاعبين أجانب وهذا يعطي المدرب أفضلية لاختيار الأجهز والأنسب لتكتيك اللقاء، وجميعهم جاهزين ومتاحين لمواجهة الغد”.

وأكد أن فريقه لديه الخبرة والامكانيات ولديه مجموعة لاعبين محنكين في هذه المسابقة، وأن أوراوا فريق دفاعي جيد وسيلعب بالارتداد، إلا أنهم فريق هجومي قوي وسيكونوا كذلك غداً.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه نظيره أوراوا الياباني غدا في ذهاب نهائي كأس دوري أبطال آسيا.