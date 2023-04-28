وصلت طائرة إندونيسية إلى جدة وعلى متنها 42 إندونيسيا بعد إجلائهم من السودان.

من جهتها، تعمل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة التي تقوم بها المملكة لإجلاء واستقبال رعايا الدول من السودان.