وجه الناقد الرياضي محمد البكيري رسالة لفريق الاتحاد، بعد فوزه أمس على الشباب بهدفين مقابل هدف في دوري روشن.

وقال البكيري : ” سلام عليكم حبايبي الاتحادية اللي صحيتوا اليوم فايقين ورايقين بعد فوز جميل ومثير وصدارة غارزة أنيابها في القمة بس هل تحسبون إنكم حققتم الدوري؟ “.

وتابع : ” لا ما حقق الاتحاد الدوري ، باقي أشياء كثيرة ومهمات تحتاج إلى عزيمة وإلى أن نفيق ونرى ما هو أمامنا ” .

وأضاف : ” الفريق يحتاج ، لم يكن مرضي أمس مقارنةً بمباراة الهلال أقل حاجة ، وأيضا الجهد البدني في شيء لازم يصحح قبل مواجهة التعاون وأبها “.