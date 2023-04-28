قال الإعلامي الرياضي عدنان جستنية أن الاتحاد والشباب قدما مستوى عالي في مواجهتهما أمس بالدوري.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” : ” إدارة الاتحاد فهمت أصول اللعبة وما يدار خلف الكواليس والتحكيم كان استفزازيا العام الماضي ” .

وعلق جستنيه على القرارات التحكيمية في مباراة الاتحاد والشباب مؤكداً أن جميع ضربات الجزاء صحيحة 100% ، مشيرا إلى أن الفريقين لأول مرة يخرجان من الملعب غاضبان من الحكم.