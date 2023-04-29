وجه سعد بن نافل رئيس نادي الهلال رسالة للاعبي النادي قبل مواجهة الإياب أمام أوراوا في دوري أبطال آسيا .

وقال رئيس نادي الهلال “ساند بالأزرق.. يخوض ‎الهلال مساء الغد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا قبل التوجّه إلى اليابان تأهبًا لمواجهة الإياب أمام أوراوا.. مواجهتان في ظرف أسبوع، العبرة من مُحصلتهما في الختام؛ لذا يجب أن يكون غاية إدراكنا أن مواجهة الرياض مجرد شوط.. يتبعه آخر في سايتاما”.

يذكر أن فريق أوراوا يحل ضيفًا على نظيره الهلال، مساء يوم غد السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.