سقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب من على المسرح أثناء، احياؤها حفل على مسرح الأرينا في دبي، وقالت معلقة على ذلك: “ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت”.

والتف حول شيرين حولها أعضاء فرقتها لمحاولة مساعدتها في استعادة توازنها عقب السقوط.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنثوية جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم مكشوف الصدر واعتمدت في إطلالتها على الشعر المنسدل.

وشهد حفل شيرين عبد الوهاب بدبى حضور جماهيري كبير، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عددا من الأغنيات التي لم تطرح حتى الآن وقررت الإفراج عنها لأول مرة من دبي.