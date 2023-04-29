أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن دعمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مواجهته المرتقبة الليلة ضد نادي أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الفيصل عبر حسابه على “تويتر” : “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.. ثقتنا كبيرة بالفوز اليوم، وبإذن الله تكتمل الفرحة في الإياب”.

و تنطلق المباراة المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة.