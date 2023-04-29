احتفل نجم الهلال سالم الدوسري بهدفه الأول في شباك أوراوا الياباني على طريقته الخاصة.

ووثقت عدسة مصور صدى “محمد السعران” احتفالية الدوسري بالهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ليحتفل من خلال الإشارة على حرف الـ “A” الذي قام بحلاقة شعره على شكله، والذي يمثل الحرف الأول من اسم زوجته.

ويترقب الجماهير الفائز من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت، فيما تقام مباراة الإياب بينهما يوم السبت المقبل بملعب “سايتاما”.