أعلنت مؤسسة الهلال الخيرية اليوم السبت عن تخصيص عوائد إيراداتها من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين ‎الهلال و “أوراوا الياباني”؛ لدعم علاج مرضى شلل الأطفال.

وقالت المؤسسة “خصّصت ‎مؤسسة الهلال الخيرية عوائد إيراداتها من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين ‎الهلال و “أوراوا الياباني”؛ لدعم علاج مرضى شلل الأطفال؛ عن النادي ومنسوبيه وجماهيره”

يذكر أن فريق الهلال حامل اللقب يسعى إلى لتحقيق أفضلية مريحة أمام أوراوا في لقاء الذهاب، تسهل مهمته في العودة، يوم السبت المقبل 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.