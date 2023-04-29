تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهما (50,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(174) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.