وجه الناقد الرياضي فهد الروقي رسالة حادة لسالم الدوسري وذلك بعد نهاية مواجهة الهلال وأوروا بنهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وقال الروقي عبر حسابه على تويتر “خذلت فريقك في وقت كان في أمس الحاجة لخدماتك ،الهدف لا يشفع لك “، مرفقا تدوينته بصورة اللاعب سالم الدوسري.

يذكر أن الهلال تعادل مع نظيره أوراوا الياباني، بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 5 مايو على استاد سايتاما 2002 في اليابان.