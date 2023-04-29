لم يغاد الجمهور الياباني استاد الملك فهد حتى الآن بعد انتها مباراة فريقهم أمام الهلال مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويتواجد الجمهور الياباني في هذه اللحظات لتنظيف المقاعد الخاصة بهم قبل المغادرة، في لقطة ليست الأولى من نوعها.

وكان التعادل قد خيم على مباراة الفريقين بهدف لمثله، فيما يترقب الجماهير مباراة الإياب السبت المقبل.