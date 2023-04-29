تحدث البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الهلال عن وضع المباراة المقبلة خصوصا مع غياب سالم الدوسري في إياب دوري أبطال آسيا.

وقال ميشيل “سالم من أفضل اللاعبين لدينا، ومن المؤسف اننا سنفتقد له ، ولكننا سنقاتل حتى النهاية ”

وأضاف “اجتهدنا اليوم ولم نوفق ، وتبقى أمامنا شوط ثاني هناك وسنقاتل بكل ما لدينا لكسب هذا النهائي ”

يذكر أن الهلال تعادل مع نظيره أوراوا الياباني، بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 5 مايو على استاد سايتاما 2002 في اليابان.