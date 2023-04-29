علق مدرب أوراوا ماسيج سكورزا على تعادل فريقه أمام الهلال في المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 5 مايو على استاد سايتاما 2002 في اليابان.

قال سكورزا “المباراة كانت صعبة وسيناريو العشر دقائق الأولى توقعت حدوثه،و لم استطع عمل كل ما أردت لم نستحوذ ولم نخلق فرص “.

وأضاف مدرب أوراوا” لدي لاعبين مميزين وسنستطيع تقديم لقاء أفضل في اليابان “، مقدما الشكر للجماهير التي حضرت من اليابان وساندتهم .