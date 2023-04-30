أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الجرائم بعدد من المناطق في المملكة.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو تحت عنوان في قبضة رجال الأمن، إنه تم ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر وسلاح ناري، وتم ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وتم إلقاء القبض على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري في خميس مشيط، كما تم إلقاء القبض على 4 متهمين مسلحين قاموا بمحاولة ترويج مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة، واتخذوا منزلهم المجهز بكاميرات مراقبة في حي شعبي بتبوك وكرًا لإخفائها.

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لحيازته مادة الإمفيتامين المخدر،وألقت شرطة جازان القبض على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر.

كما ضبطت شرطة مكة المكرمة مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم ضبط مواطنَا بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر.