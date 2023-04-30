فتحت وزارة الحج والعمرة (المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل) باب التقديم على برنامج التوظيف الموسمي للوظائف الإدارية والميدانية لموسم حج عام 1444هـ في مكة المكرمة لحملة كافة المؤهلات (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن مجالات العمل المتوفرة هي:

– مجال خدمة العملاء

– مجال السكرتارية وإدارة المكاتب

– مجال التدريب

– مجال الموارد البشرية

– مجال المراسلات

– مجال المشتريات

– مجال المستودعات

– مجال الدعم الفني وتقنية المعلومات

– مجال البرمجة

– مجال هندسة الشبكات

– مجال التصميم

– مجال المونتير

– مجال صناعة المحتوى

– مجال التحرير الصحفي

– مجال التصوير الفوتوغرافي

– مجال تصوير الفيديو

– مجال النقل والتفويج

– مجال الثقافة

– مجال الكهرباء

– مجال المياه

– مجال الصحة

– مجال الإعاشة

– مجال الأعمال الإنشائية والهندسية

– مجال التطوع

– سائقين

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية فما دون

– الدبلوم أو ما يعادلهم

– البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– الإلمام بالحاسب الآلي.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

وأضافت أن التقديم متاح حالياً عبر تعبئة النموذج على الرابط:هنا