قررت مصر وأميركا وبريطانيا، إيقاف عمليات إجلاء المواطنين من مطار قاعدة وادي سيدنا قرب العاصمة السودانية الخرطوم لأسباب أمنية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا، نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني”.

وأضافت “على المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها (وهي القنصلية العامة لمصر في بورتسودان، ومعبر قسطل – إجلاء بري، ومعبر أرقين – إجلاء بري)، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك”.