كشفت مشاعل مصابة بالنوم القهري، عن تجربته مع المرض منذ إصابتها منذ المرحلة الثانوية والذي عرضها لمشاكل كثيرة.
وقالت مشاعل: كنت أول ما أركب السيارة أنام، وبعد خروجي من المدرسة ظهرا أنام، لافتة: صرت أنام في الفصل وقت الحصة ولو في مكان عام أنعس.
وأوضحت: أكثر من 23 عاماً قضيت نصف عمري في النوم ، لافتة: كرهت دراستي بسبب مرض النوم وبحثت عن طبيب لاضطرابات النوم.
وتابعت: كنت لا أحب أخرج ولا أحب الاجتماعات ولا أبغى أروح، مبينة: كنت أشعر بالشلل وارتخاء العضلات عند الغضب ولذا بكيت وقتها عندما سألني الطبيب وتابعت معه حتى تعافت تماما وعادت لحياتها بشكل طبيعي.
قضت نصف حياتها في النوم؛ مشاعل التي منحتها #البطولة_البيضاء طريق العودة لتعيش الحياة بشكل طبيعي. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/FKkqmwqWAv
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 29, 2023
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