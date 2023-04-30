كشفت مشاعل مصابة بالنوم القهري، عن تجربته مع المرض منذ إصابتها منذ المرحلة الثانوية والذي عرضها لمشاكل كثيرة.

وقالت مشاعل: كنت أول ما أركب السيارة أنام، وبعد خروجي من المدرسة ظهرا أنام، لافتة: صرت أنام في الفصل وقت الحصة ولو في مكان عام أنعس.

وأوضحت: أكثر من 23 عاماً قضيت نصف عمري في النوم ، لافتة: كرهت دراستي بسبب مرض النوم وبحثت عن طبيب لاضطرابات النوم.

وتابعت: كنت لا أحب أخرج ولا أحب الاجتماعات ولا أبغى أروح، مبينة: كنت أشعر بالشلل وارتخاء العضلات عند الغضب ولذا بكيت وقتها عندما سألني الطبيب وتابعت معه حتى تعافت تماما وعادت لحياتها بشكل طبيعي.