قال الناقد الرياضي سعود الصرامي أن لاعبي الهلال الأجانب الذين صُرف عليهم ملايين جالسين مع الجماهير بسبب أنظمة الاتحاد الآسيوي.

وقال الصرامي ” نظام الاتحاد الآسيوي لايعرف للاحترافية أي قيمة ، حيث أن الكشوفات توفر ٧ لاعبين أجانب وترفع من قيمتهم الفنية ويصلوا إلى نهائي كأس العالم ثم يصطدموا بأنظمة غير حضارية”.

وتساءل الصرامي “اليوم كم لاعب هلالي أجنبي يحتاجه الهلال ويجلس في المدرجات بين الجمهور بسبب أنظمة الاتحاد الآسيوي

وأضاف “الكرة في السعودية متطورة ولديها هدف بأن تكون من أفضل عشر مسابقات في العالم “، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي يعطل البرامج بسبب أنظمتها القديمة