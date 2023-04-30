أعلنت سيركو العالمية لخدمات الطيران (Serco)، عن توفر وظائف إدارية متعددة (للرجال والنساء) في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مهندس دعم تقنية المعلومات.

‏(Senior IT Support Engineer)

2- منسق إداري.

‏(Administration Coordinator)

3- منسق المشروع (وظيفتان).

‏(Project Coordinator)

4- مدير المناوبة.

‏(Nationality Manager)

5- مدير الطاقم.

‏(Crew Manager)

6- قائد المشاريع الانتقالية.

‏(Project Transition Lead)

7- مراقب المستندات.

‏(Document Controller)

وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الموقع .