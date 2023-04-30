أعلنت سيركو العالمية لخدمات الطيران (Serco)، عن توفر وظائف إدارية متعددة (للرجال والنساء) في عدة تخصصات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مهندس دعم تقنية المعلومات.
(Senior IT Support Engineer)
2- منسق إداري.
(Administration Coordinator)
3- منسق المشروع (وظيفتان).
(Project Coordinator)
4- مدير المناوبة.
(Nationality Manager)
5- مدير الطاقم.
(Crew Manager)
6- قائد المشاريع الانتقالية.
(Project Transition Lead)
7- مراقب المستندات.
(Document Controller)
وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الموقع .
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