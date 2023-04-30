أوضح المحلل التحكيمي، محمد فودة، أن نادي الهلال استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال فودة خلال حديثه عبر برنامج “أكشن مع وليد” :” أن الحكم العماني، أحمد الكاف، أغفل احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال عند الدقيقة 90+2 بعد قيام مدافع أوراوا، الياباني جومبي هاياكاو، بدعس قدم اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو.”

وأكد أن قرار الكاف كان صحيحًا بطرد لاعب الهلال سالم الدوسري عند الدقيقة (86)، إثر قيامه بضرب لاعب أوراوا، كين إياو، بدون كرة، ليتعرض للإقصاء المباشر من الحكم العماني.

ومن جانبه، أيد المحلل التحكيمي المصري سمير عثمان، وجهة نظر فودة في أحقية الهلال بالحصول على ركلة جزاء بعد خطأ هاياكاو ضد ديلغادو، مؤكدًا أن هناك مخالفة واضحة من جانب لاعب أوراوا.

‎يذكر أن الهلال تعادل مع نظيره أوراوا الياباني، بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما أمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 5 مايو على استاد سايتاما 2002 في اليابان.