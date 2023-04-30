أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إقامتها مزاد علني يوم غدٍ بمستودع الوزارة الواقع خلف مبنى وزارة المالية بالرياض؛ لبيع ( 154) مركبة متنوعة من سيارات الرجيع، وفقًا لضوابط واشتراطات المزاد الذي يستمر حتى انتهاء الكمية.

وأوضحت الوزارة أن المزاد يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا، منوّهة بمن يرغب في دخول المزاد الحضور في الزمان والمكان المحددين، على أن يلتزم من يرسى عليه المزاد بتقديم ضمان قدره (5%) من قيمة البيع، كما يجب عليه نقل المواد المباعة خلال (15) يوما من تاريخ السداد، مؤكدة أنه في حال تجاوز هذه المدة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف، إلى جانب تحمل المشتري لعمولة البيع بواقع (2.5%)، بالإضافة إلى تحمّل جميع المصاريف المتعلقة بنقل الملكية.