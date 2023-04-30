أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، ليغلق عند 11308 نقاط ( + 37 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وارتفع سهما أرامكو، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 36.30 ريال، و49.40 ريال، على التوالي.

وصعد سهم العربي الوطني، بأكثر من 1 % عند 27.65 ريال.

وكان البنك قد أعلن ارتفاع أرباحه للربع الأول 2023 إلى 1.07 مليار ريال، وبنسبة 64 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم جاكو عند 27.95 ريال (+ 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وتصدر سهم أميانتيت، ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %، عند 48 ريالا، وسط تداولات بلغت أكثر من 800 ألف سهم.

في المقابل، أنهت أسهم اس تي سي، اتحاد اتصالات، الحمادي، وجبل عمر، ووقت اللياقة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.