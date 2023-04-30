طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa) بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف عدد من الفرص التدريبية الشاغرة للجنسين، في مدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) .

وأوضحت الهيئة أن المسمى التدريبي هو مسؤول تدريب – تمهير وعدد الشواغر 6 وظائف، واشترطت مايلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يرجى التسجيل في برنامج (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

مزايا برنامج (تمهير) من قبل صندوق (هدف):

مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى و مبلغ (2000) ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م من خلال الرابط التالي.