تتنافس فرق الاتحاد (59 نقطة) والنصر (56 نقطة) والشباب (50 نقطة) والهلال ( نقطة 49) على لقب دوري روشن للمحترفين للموسم الحالي.

وفيما يلي ما يحتاجه كل فريق من الأربعة أندية السابقة حتى يحقق الدوري بالأرقام :

أولاً : حتى يحقق النصر الدوري يجب على الاتحاد أن يخسر في مبارتين ويتعادل في واحدة بشرط ألا يخسر النصر أي مباراة.

ثانياً: حتى يحقق الشباب الدوري عليه الانتصار في جميع مبارياته بشرط أن يخسر الاتحاد ٣ مباريات .

ثالثا: حتى يحقق الهلال الدوري عليه الفوز بجميع مبارياته بشرط أن يخسر الاتحاد ٤ مباريات ويتعادل في مباراة ويتعثر النصر في ٣ مباريات والشباب في مبارتين.

جدير بالذكر أن أقصى حد للنصر نقطياً 71 نقطة، والشباب 68 نقطة، والهلال 64 نقطة، والاتحاد 77 نقطة.

وسوف يخرج الهلال رسمياً من المنافسة على لقب الدوري في حال انتصر الاتحاد على التعاون في مباراته القادمة.