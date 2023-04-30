أكدت تقارير أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى برشلونة من جديد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان أصبحت معقدة، ولم يتبق أمامه سوى القبول بعرض الهلال.

وقال الصحفي مارتن أريفالو، إنه تلقى معلومات اليوم تقول أن عودة ميسي إلى برشلونة أصبحت معقدة، مضيفا: “لا يوجد حالياً عرض إلا من الهلال لميسي ولابد من موافقته”، مشيرا إلى أن والده مقتنع بالعرض الهلالي.

وكانت تقارير قد حسمت موقف ميسي بأنه لن يجدد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان وسيرحل بعد نهاية الموسم.

وتقول التقارير أيضًا أن قرار ميسي جاء بعد الاستهجان الذي طاله من جماهير باريس سان جيرمان، بسبب تراجع النتائج والخروج المبكّر من دوري أبطال أوروبا.