أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل للعمل المؤقت في موسم الحج بمستشفيات المشاعر المقدسة والمدينة.

وقالت لجنة القوى الزائرة بالحج بوزارة الصحة أن التسجيل يتم عبر بوابة التسجيل المخصصة (هنا) وفق التخصصات والفترات المحددة فقط، مع مراعاة مطابقة شهادة التصنيف والتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وصلاحيتها.

التخصصات المطلوبة:

فئة الأطباء:

• عناية مركزة (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

• الطواري (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

• أمراض القلب (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

• أمراض كلى (استشاري/ نائب أول/ نائب).

• التخدير (استشاري/ نائب أول/ نائب).

○ فئة التمريض:

– تمريض عناية مركزة (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).

– تمريض علاج تنفسي (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).

– تمريض غسيل كلوي (اختصاصي/ فني).

– تمريض قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).

– تقني قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).

– تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).

– تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).

– تقني تروية قلب (اختصاصي/ فني).

متطلبات التسجيل:

_التسجيل يتم من خلال بوابة التسجيل وفق التخصصات والفترات المحددة فقط.

_تطابُق شهادة تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وسارية المفعول.

_حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد إذا كان على رأس العمل.

_الحصول على شهادة بيكسل (PICSL) المعنية بمكافحة عدوى المنشآت الصحية أو مايعادلها في جهة عمل الموظف.

_استكمال متطلبات التحصين (كرونا ، انفلونزا) للراغبين في المشاركة.

_التسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة (زائرون)​​