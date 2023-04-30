دوّن مراقب مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الماليزي محمد سيف الدين رمي جماهير نادي الهلال علب المياه على طاقم تحكيم اللقاء ويرفعها للجنة الانضباط الآسيوية .

يذكر أن جماهير الهلال صبت جام غضبها على طاقم تحكيم المباراة لحظة خروجه من أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض بعد انتهاء مباراة الهلال وأوراوا.

وانتهت مباراة الهلال وأوراوا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسوف تقام مباراة الإيام يوم السبت المقبل على ملعب سايتاما في اليابان .