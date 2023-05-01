كشفت فتاة إيرانية عن الحالة التي كانت تمر بها خلال تواجدها في السودان إثر الأزمة الأخيرة، معربة عن سعادتها بعد إجلاء الإيرانيين من السودان إلى المملكة.

وقالت الفتاة الإيرانية: “عندما كنا في السودان..الوضع كان خطيرا ولا نعلم ماذا نفعل لأنه لا توجد سفارة لإيران في السودان، وكنا نتمنى المساعدة”.

وأضافت: “وعندما سمعت ما تقوم به السعودية من أجل المواطنين الإيرانيين..نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية، كانت هي أملنا بمغادرة السودان، كنا خائفين من الموت، كنا في خطر بسبب هذه الحرب، ولحسن الحظ نحن في أمان الآن”.

وتابعت: “كل شيء جيد، واستطعنا النوم في فندق، وكذلك أثناء الرحاة البحرية الطويلة، استطعتنا المبيت، وها نحن الآن منتعشون، ولدينا الطاقة والقدرة، ولإكمال رحلتنا إلى إيران”.