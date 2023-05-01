كشفت وسائل إعلام، عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل في الثامنة من عمره في إطلاق نار عند منزل في كليفلاند بولاية تكساس الأمريكية.

وتلقى مسؤولون من مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو، اتصالا يفيد بمضايقات في كليفلاند نحو الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث أنهم وجدوا لدى وصولهم إلى الموقع عددا من الأشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وصرح المكتب إن المشتبه به رجل مكسيكي تحت تأثير الخمر ومسلح وحر طليق، بينما لم تفصح الشرطة عن هوية الضحايا أو علاقتهم المحتملة بالمشتبه به لكنها قالت إنهم جميعا من هندوراس.

وذكرت الشرطة المحلية إن القتلى بينهم طفل في الثامنة من عمره، إضافة إلى ضحيتين من النساء، فيما حدثت المجزرة بعدما طلب الجيران من المتهم أوروبيزا بالتوقف عن إطلاق النار من بندقيته في الفناء الخلفي للمنزل، لأن لديهم أطفالا يحاولون النوم.

وقالت الشرطة أن الرواية التي سمعوها حتى الآن لما حدث أن العائلة جاءت قرب سياج منزل أوروبيزا وطلبت منه التوقف عن إطلاق النار في الفناء، وقالوا له “لدينا طفل صغير يحاول النوم”، حيث كان المتهم يشرب الكحول، ليرد عليهم بأنه سيفعل ما يريد في فناء منزله.