أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المُناولة في الموانئ التابعة لها خلال الربع الأول لعام 2023 بنسبة 17.57% لتصل إلى 2,011,162 حاوية قياسية مقارنة بـ 1,710,608 حاويات قياسية في الربع المقابل من عام 2022م، وذلك على إثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بتصميم حلولٍ ونماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال الربع الأول لعام 2023م زيادة نسبتها 16.08% لتصل إلى 559,829 حاوية مقارنة بـ 513,273 حاوية في الربع المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43% مسجلة 637,277 حاوية مقارنة بـ 520,509 حاوية في الفترة المماثلة لعام 2022م.

فيما شهدت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 14.96% و778,056 حاوية مقارنة بـ 676,826 حاوية في الربع الأول لعام 2022م نتيجة لتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد، وكذلك عقد شراكات إستراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وسجلت الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2023 زيادة في إجمالي الطنيات المناولة لتصل إلى 75,552,598 طنًا وارتفاع 4.11% مقارنة 72,570,201 طنًا في نفس الفترة من عام 2022م، وحققت البضائع العامة 1,597,014 طنًا، والسائبة الصلبة 12,503,063 طنًا، والسائبة السائلة 39,822,296 طنًا.

وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال الربع الأول لعام 2023 زيادة نسبتها 14.97% لتصل إلى 5,785,004 أطنان مقارنة بـ 5,031,957 طنًا في الربع الأول لعام 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ 1,347,949 رأس ماشية بزيادة 300.48% مقارنة بـ 336,581 رأس ماشية في الربع المقابل لعام 2022م.

وفي ذات السياق؛ سجل الربع الأول من العام استيراد 258,051 سيارة بزيادة 35.52% عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190,422 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 11.48% لتصل إلى 2,855 سفينة مقابل 2,561 سفينة في عام 2022، واستقبلت 304,610 ركاب بزيادة 34.29% عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226,838 راكبًا.

يُذكر أن “موانئ” تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري، حيث أُضيف في الفترة بين عامي “2020 – 2023” نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قبل كبرى خطوط الشحن العالمية، مما أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحصولها على “71.33” نقطة حاليًا.