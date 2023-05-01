أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11286 نقطة (- 22 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 36.05 ريال، و76.10 ريال، على التوالي.

وهبط سهم سابك للمغذيات، بأكثر من 1 % عند 131.80 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2023 إلى 981 مليون ريال وبنسبة 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم لوبريف، عند 114.80 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، صعد سهم السعودي للاستثمار، بنسبة 3 % عند 16.92 ريال، عقب إعلان النتاج المالية للربع الأول 2023.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 % عند 41.25 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.5 مليون سهم.