تلقى الحكم الألماني ساشا ستيغمان الذي أدار مباراة بروسيا دورتموند وبوخوم تهديدات بالقتل هو وعائلته.

وجاءت هذه التهديدات بسبب أنه لم يمنح ركلة جزاء لصالح بروسيا دورتموند خلال المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني.

وبرغم أن الحكم اعترف بأنه أخطأ بالفعل لكونه لم يمنح ركلة الجزاء إلا أن البعض أرسل له تهديدات بالقتل الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى وضع الحكم تحت الحماية القضائية.

وبرر عدم احتسابه لركلة الجزاء بأنه ظن أن المهاجم الشاب بالغ في السقوط على أرض الملعب، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار باستمرار اللعب، لافتا إلى أنه تلقى بسبب هذا تهديدات بالقتل وتقدم بشكوى جنائية.

من جهته، استنكر رئيس نادي بروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه، ما حدث مع الحكم، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع التهديدات والعداوات.