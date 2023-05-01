قررت الجامعة الهاشمية بمحافظة الزرقاء شمال غربي الأردن فصل 42 طالبا ممن ثبت مشاركتهم في العراك قرب الجامعة أو حرضوا عليه بشكل نهائي.

وعقدت الجامعة عدة اجتماعات استمرت أيام الخميس والسبت والأحد، ونتج عنها قرار الفصل استنادا إلى المادة 12 من نظام تأديب الطلبة.

جاء هذا القرار “حرصا من إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وسمعة التعليم الجامعي في الأردن وردعا لكل من تسول له نفسه بالمساس بمقدرات الوطن”، وفق الجامعة.

وكانت المشاجرة قد وقعت بين عدد من الشبان ينتمون لقبيلتي بني حسن وبني صخر، وهما من أكبر القبائل الأردن، ثم توسعت بدعوة أقاربهم إلى الجامعة لاستكمال المشاجرة.