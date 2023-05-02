وثق مقطع فيديو لحظة إنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان عبر سفينة الملك أبها ونقلها إلى المستشفى.

وأبان المقطع الذي عرضته قناة الإخبارية الفريق الإسعافي وهو يقوم بإنزال الحالة الحرجة من على متن سفينة “جلالة الملك أبها”، بعد وصولها إلى مدينة جدة، والتعامل معها إسعافيًا لنقلها إلى المستشفى.

ووصلت سفينة “جلالة الملك أبها” وصلت اليوم الاثنين، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة، وعلى متنها 212 راكبًا من 12 جنسية بعد إجلائهم من العاصمة السودانية الخرطوم.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.