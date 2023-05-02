قال الناقد الرياضي، عبدالعزيز الغيامه، إن نادي النصر تخلص من لاعبه السابق ولاعب الاتحاد حاليا عبدالرزاق حمدالله.

وأضاف أن الحال النفسية كانت سيئة من الطرفين في تلك الفترة، كما أن النصر حينها لم يكن واثق من حمدالله وكان وجوده سيضر بالنادي أكثر مما يفيده، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “برا 18″ المذاع على قناة” ssc”.

وأكد أن هناك مباريات كانت الحالة النفسية للاعب لم تكن جيدة لذا كان إنهاء التعاقد معه جيد بالنسبة للنصر، مضيفا أن النصر أخطأ في بعض إجراءات إنهاء التعاقد مع اللاعب وكذلك أخطأ نادي الاتحاد في بعض إجراءات التعاقد مع اللاعب وبناء عليه صدرت قرارات بالإيقاف من التسجيل وعقوبات، داعيا إلى إغلاق قضية حمدالله وعدم توجيه كل تركيز النادي عليها.