أوضح المحامي خالد الحجاج، إن غالبية عمليات الاقتراض، تكون من أجل شراء كماليات وليس من أجل الأساسيات على رأسها السفر.

وقال الحجاج، خلال لقائه مع برنامج “ياهلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، أن شخصا دخل السجن لأنه اقترض لكي يسافر فقط مع زوجته وأطفاله كما يفعل إخوته.

وأشار المحامي إلى أنه بعد ضغط من الزوجة للسفر كما يفعل إخوته اقترض 100 ألف ريال، وتأخر في السداد فسُجن.